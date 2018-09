Berlin (AFP) Die Stiftung Gedenkstätte Buchenwald will den AfD-Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner bei seinem für Mittwoch geplanten Besuch des früheren NS-Konzentrationslagers mit antidemokratischen Äußerungen von Politikern seiner Partei konfrontieren. Das kündigte Stiftungs-Direktor Volkhard Knigge am Dienstag in Weimar an. Er warf der AfD vor, die Wirklichkeit zu verzerren und sich "dem Rechtsextremismus direkt oder indirekt zu öffnen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.