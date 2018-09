Freiburg (AFP) Ein Planungsfehler hat einem Tankstellenräuber in Baden-Württemberg die Tour vermasselt. Der mit einer weißen Eishockeymaske getarnte Unbekannte stürmte am Montagabend im Landkreis Emmendingen im Laufschritt auf den Verkaufsraum zu, wie die Polizei in Freiburg am Dienstag mitteilte. Allerdings kam er vier Minuten zu spät - um 22.00 Uhr hatte die Tankstelle Geschäftsschluss, weshalb der Räuber gegen die geschlossene Tür krachte und wieder abzog.

