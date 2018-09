Frankfurt/Main (AFP) Wegen eines Polizeieinsatzes ist am Dienstag ein Teil des Flughafens in Frankfurt am Main geräumt worden. Auf zwei Ebenen des Terminals eins werde der Sicherheitsbereich geräumt, teilte die Bundespolizei im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Das Boarding sei dort gestoppt worden.

