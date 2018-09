Berlin (AFP) Die Umweltverbände WWF und Germanwatch haben der Bundesregierung Untätigkeit beim Klimaschutz vorgeworfen. "Hitze und Trockenheit machen Mensch und Natur in Deutschland und weltweit zu schaffen – doch die Bundesregierung bleibt weiter tatenlos", kritisierten die beiden Verbände in einer gemeinsamen Erklärung am Dienstag in Berlin. "Angesichts der zunehmenden Wetterextreme muss die Bundesregierung endlich zu einer aktiven Klimaschutzpolitik zurückkehren", forderte der WWF-Klimaexperte Michael Schäfer.

