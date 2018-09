Berlin (AFP) Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat den Rückzug deutscher Unternehmen aus dem Iran-Geschäft begrüßt. Indem sie sich an die neu eingesetzten US-Sanktionen hielten, trügen die deutschen Firmen dazu bei, "den Iran zurück an den Verhandlungstisch zu drängen", schrieb Grenell am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Wir stehen Seite an Seite, um die bösartigen Aktivitäten des Iran zu beenden."

