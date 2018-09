Homberg (AFP) Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Nordhessen ist ein Rentnerehepaar ums Leben kommen. Das Haus in Knüllwald-Wallenstein wurde dabei am Montag komplett zerstört, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine 74-jährige Frau und ihr 79 Jahre alter Ehemann konnten nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden. Die Unglücksursache blieb zunächst unklar.

