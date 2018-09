Abidjan (AFP) Die Ehefrau des früheren ivorischen Präsidenten Laurent Gbagbo kommt aus dem Gefängnis frei. Simone Gbagbo werde "bald freigelassen", verkündete Präsident Alassane Ouattara am Montagabend in einer Fernsehansprache. Ouattara unterzeichnete nach eigenen Angaben eine Amnestie für rund 800 Menschen, die wegen blutiger Unruhen in den Jahren 2010 und 2011 in Haft sitzen. Neben Simone Gbagbo soll auch Ex-Verteidigungsminister Lida Kouassi freikommen.

