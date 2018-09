London (AFP) Auf Bitten der britischen Regierung will die Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) ihre Untersuchung zu dem jüngsten Nowitschok-Vergiftungsfall ausweiten. Ein OPCW-Team werde zu einer Folgemission nach Großbritannien geschickt, um "weitere Proben zu sammeln", erklärte die Organisation am Dienstag in Den Haag. Erstmals hatte London die OPCW im Juli um die Entsendung eines Teams gebeten, um den Fall zu untersuchen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.