Offenbach (dpa) - Bei viel Sonnenschein erwartet der Deutsche Wetterdienst heute wieder Temperaturen von bis zu 39 Grad in Deutschland. Im Norden bleibt es dabei voraussichtlich weiterhin trocken. Im Süden - vor allem im Bergland - kann es aber zu teils kräftigen Gewittern mit Starkregen und Hagel kommen. In den folgenden Tagen steigt die Unwettergefahr in Deutschland. Am Donnerstag könnten Gewitter mit heftigem Regen dann vielerorts Abkühlung bringen.

