Neu Delhi (AFP) In Indien ist ein Mann zum Opfer eines Lynchmords geworden, nachdem abermals Gerüchte auf Whatsapp den Volkszorn angeheizt hatten. Die Polizei im Bezirk Dindori im Bundesstaat Madhya Pradesh gab am Dienstag die Festnahme von zehn Verdächtigen bekannt. Sie sollen in den gewaltsamen Tod eines 29-Jährigen verwickelt sein, den ein aufgebrachter Mob mit Eisenstangen und Bambusstöcken erschlagen hatte.

