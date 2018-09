Nairobi (AFP) Kenia und Tansania haben am Dienstag an die Anschläge auf die US-Botschaften in den beiden ostafrikanischen Ländern vor 20 Jahren erinnert. In Kenias Hauptstadt Nairobi versammelten sich Hinterbliebene, Überlebende, Politiker und Diplomaten in einem Park, der auf dem Gelände der zerstörten US-Botschaft errichtet wurde. Am tansanischen Regierungssitz Daressalam war eine ähnliche Gedenkfeier geplant.

