Frankfurt/Main (dpa) - Am Frankfurter Flughafen läuft ein Teilräumung in einem der Abfertigungsgebäude. "Im Bereich A des Terminal 1 am Flughafen Frankfurt kommt es zu polizeilichen Einsatzmaßnahmen", teilte die Bundespolizei per Twitter mit. Dazu gehöre ein sofortiger Boardingstopp. Geräumt würden die Sicherheitsbereiche in den Ebenen 2 und 3. Details teilten die Beamten zunächst nicht mit: "Weitere Informationen folgen." Der Flughafenbetreiber Fraport bestätigte die Räumung und den Boardingstopp. Das Boarding sei gegen 11.30 eingestellt worden, sagte eine Sprecherin.

