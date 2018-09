Istanbul (AFP) Ankara will eine Delegation nach Washington schicken, um den Streit mit den USA um einen in der Türkei inhaftierten US-Pastor beizulegen. Die Delegation unter Leitung von Vize-Außenminister Sedat Onal werde in den kommenden Tagen reisen, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Zuvor hatte die Zeitung "Hürriyet" berichtet, dass es in dem Streitfall eine vorläufige Einigung gebe, die bei dem Besuch fertig ausgearbeitet werden solle.

