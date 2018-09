Tampa (AFP) Wer als Frau einen Herzinfarkt erleidet und von einer Ärztin behandelt wird, hat einer Studie zufolge höhere Überlebenschancen, als wenn der Arzt ein Mann ist. "Es gab einen bedeutenden und positiven Effekt" bei der Überlebensrate, hieß es am Montag in der im Fachmagazin "Proceedings of the National Academy of Sciences" veröffentlichten Studie.

