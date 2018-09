Hamburg (AFP) Ein 49-Jähriger hat in Hamburg offenbar seine 24-jährige Tochter getötet und danach womöglich Suizid begangen. Wie die Polizei in der Hansestadt mitteilte, fanden Beamten nach einer entsprechenden Textnachricht des Mannes an seine getrennt von ihm lebende Ehefrau eine weibliche Leiche in der Wohnung der Tochter. Kurz darauf wurde in einem anderen Stadtteil eine männliche Leiche entdeckt.

