Kassel (AFP) Die Betreibergesellschaft des Flughafens Frankfurt am Main darf den Bau des dortigen dritten Terminals fortsetzen. Die Genehmigung für den ersten Bauabschnitt ist rechtmäßig, wie am Mittwoch der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel entschied. (Az: 9 C 1231/15.T)

