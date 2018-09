Berlin (AFP) Antisemitische Kriminalität ist in Berlin einem Medienbericht zufolge so stark verbreitet wie in keinem anderen Bundesland. Im ersten Halbjahr dieses Jahres seien bereits 80 derartige Straftaten registriert worden, berichtete der "Tagesspiegel" am Dienstag unter Berufung auf Daten der Polizei. Das seien fast doppelt so viele wie in Bayern, das mit 43 antisemitischen Delikten in der bundesweiten Bilanz auf Platz zwei stehe. Bundesweit registrierte die Polizei demnach im ersten Halbjahr 401 antisemitische Straftaten, darunter zwölf Gewaltdelikte.

