Tübingen (AFP) Eine 75-jährige Autofahrerin ist in Tübingen bei Rot über eine Ampel gefahren und hat dabei vier Kinder schwer verletzt. Die Kinder im Alter von sieben, zehn, zwölf und 14 Jahren wurden nach dem Unfall am Dienstagabend ins Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie waren demnach von dem Wagen der 75-Jährigen frontal erfasst worden, als sie die Straße überquerten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.