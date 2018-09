Köln (AFP) Wegen des Funds einer Weltkriegsbombe in Köln ist am Mittwoch eine große Evakuierungsaktion in Gang gesetzt worden: Die Anwohner im Umkreis von 300 Metern hätten ihre Häuser verlassen müssen, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei der Nachrichtenagentur AFP. Außerdem sei der angrenzende Abschnitt des Rheins für die Schifffahrt gesperrt worden. Die Fünf-Zentner-Bombe war am Nachmittag bei Bauarbeiten im Stadtteil Porz-Westhoven entdeckt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.