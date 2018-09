Berlin (AFP) Auf dem Kurfürstendamm in Berlin sind am Mittwoch sechs Fahrzeuge in Brand geraten. Ein Teil der berühmten Einkaufsmeile in der Hauptstadt sei daher gesperrt worden, teilte die Polizei im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine Polizeisprecherin sagte der Nachrichtenagentur AFP auf Nachfrage, Erkenntnisse über mögliche Verletzte lägen bislang nicht vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.