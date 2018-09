Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will bei dem bevorstehenden Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auch Streitfragen im Verhältnis beider Länder erörtern. Bei dem geplanten Treffen der Kanzlerin mit dem Staatsgast sollten "auch die Differenzen angesprochen werden", kündigte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin an.

