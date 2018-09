Den Haag (AFP) Die niederländischen Piloten des Billigfliegers Ryanair schließen sich am Freitag den Streiks ihrer Kollegen in Deutschland und anderen europäischen Ländern an. Die Pilotengewerkschaft VNV kündigte am Mittwoch an, die in den Niederlanden ansässigen Piloten würden am 10. August für 24 Stunden ihre Arbeit niederlegen. "Dieser europäische Pilotenstreik sollte ein Weckruf für das Ryanair-Management sein", erklärte die Gewerkschaft.

