Frankfurt/Main (AFP) Ryanair streicht wegen eines angekündigten Pilotenstreiks am Freitag 250 Flüge von und nach Deutschland. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt am Main mit. Zuvor hatte die Pilotengewerkschaft Cockpit die ganztägige Arbeitsniederlegung bekanntgegeben.

