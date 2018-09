Stade (AFP) Unbekannte haben eine Flüchtlingsunterkunft im niedersächsischen Bliedersdorf mit Steinen beworfen und sind danach gewaltsam in das Gebäude eingedrungen. Bei dem folgenden "Gerangel" mit Bewohnern sei ein dort lebender Flüchtling mit einem Messer verletzt worden, teilte die Polizei in Stade am Mittwoch mit. Er wurde in einem Krankenhaus ambulant versorgt. Die Hintergründe des Vorfalls vom Dienstagabend waren demnach unklar, die Täter entkamen unerkannt.

