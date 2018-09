Kinshasa (AFP) Kongos Staatschef Joseph Kabila verzichtet auf eine erneute Kandidatur bei der für Dezember geplanten Präsidentschaftswahl. Stattdessen werde Kabila die Kandidatur von Ex-Innenminister Emmanuel Ramazani Shadary unterstützen, sagte Regierungssprecher Lambert Mende am Mittwoch in Kinshasa. Kabilas zweite Amtszeit hatte eigentlich bereits am 20. Dezember 2016 geendet, der Präsident zögerte eine Neuwahl in der Demokratischen Republik Kongo aber immer wieder hinaus.

