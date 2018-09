Beni (AFP) Im Osten der Demokratischen Republik Kongo haben die Behörden in neun Todesfällen Ebola als Todesursache bestätigt. In der Region Beni der Provinz Nord-Kivu an der Grenze zu Uganda seien 16 an Fieber erkrankte Menschen definitiv mit Ebola infiziert worden, neun von ihnen starben, teilte das Gesundheitsministerium des Landes am Dienstag mit. Bei 27 weiteren Erkrankten sei die Diagnose Ebola "wahrscheinlich", 46 weitere Fälle würden untersucht.

