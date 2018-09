Port-au-Prince (AFP) Als Zeichen der Einheit inmitten der schweren Krise in Haiti hat Staatschef Jovenel Moïse seinen früheren Herausforderer Jean-Henry Céant als Regierungschef berufen. "Wir brauchen eine inklusive Regierung", sagte Moïse am Dienstag (Ortszeit) bei der Zeremonie zu Céants Amtsübernahme im Präsidentenpalast in Port-au-Prince.

