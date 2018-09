Rom (AFP) Die italienische Polizei ist einer besonders brutalen Masche des Versicherungsbetrugs auf die Schliche gekommen: Sie hob in Sizilien zwei Banden aus, die Opfern vorsätzlich mit Sportstudio-Gewichten schwere Knochenbrüche beibrachte, um so mit vorgetäuschten Verkehrsunfällen hohe Versicherungssummen zu kassieren. Elf Verdächtige wurden in Palermo festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

