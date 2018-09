Mailand (AFP) In Mailand müssen Taxifahrer auch bei mehr als 30 Grad im Schatten in langen Hosen Auto fahren: Die italienische Modemetropole verbietet es Taxifahrern grundsätzlich, in Shorts Fahrgäste zu befördern. Ein Verstoß gegen diese Regelung ist in diesem Sommer bereits zahlreiche Taxifahrer teuer zu stehen gekommen, wie die Nachrichtenagentur AGI am Mittwoch meldete: Die Polizei habe bereits wegen rund 20 Verstößen Strafzettel ausgestellt. Dabei wird ein Bußgeld von 110 Euro fällig.

