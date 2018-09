Den Haag (AFP) Während in mehreren europäischen Ländern am Freitag Streiks der Ryanair-Piloten drohen, strebt der Billigflieger in den Niederlanden ein Verbot etwaiger Arbeitskampfmaßnahmen an. Die dortige Pilotengewerkschaft VNV erklärte am Mittwoch, Ryanair fordere vor Gericht eine einstweilige Verfügung, "um Streiks seiner Piloten in der Sommersaison zu verhindern". Die VNV zeigte sich von dem Schritt "überrascht" und "wütend", das sei ein "Angriff auf das niederländische Streikrecht".

