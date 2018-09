Wien (AFP) Im österreichischen Burgenland ermittelt die Justiz gegen fünf Schüler, die in den Pausen den Film "Die Welle" nachgespielt hatten. Die Ermittlungen liefen wegen möglichen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz, das "NS-Wiederbetätigung" untersagt, bestätigte Staatsanwalt Johann Fuchs am Mittwoch einen Bericht der Zeitung "Kurier". Bei ihrem "Spiel" schlüpften manche der 14-Jährigen in die Rollen von SS-Männern, während andere die Rolle von Juden übernahmen.

