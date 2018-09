Seoul (AFP) Der Samsung-Konzern will in den kommenden drei Jahren 161 Milliarden Dollar (rund 139 Milliarden Euro) investieren. Davon sollen 22 Milliarden Dollar in Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und biotechnisch hergestellte Medikamente fließen, wie das südkoreanische Unternehmen am Mittwoch in Seoul bekanntgab. Damit soll das Wachstum des Konzerns angekurbelt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.