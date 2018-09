Damaskus (AFP) Knapp 35.000 Kandidaten haben sich für die Kommunalwahlen in Syrien registriert, die im September erstmals seit 2011 in dem Bürgerkriegsland abgehalten werden. Von den gut 55.000 Bewerbern seien 34.553 als Kandidaten angenommen worden, wurde der Vorsitzende der Hohen Wahlkommission, Suleiman al-Kaed, am Mittwoch von der regierungsnahen Zeitung "Al-Watan" zitiert. Demnach müssen insgesamt 18.478 Sitze in den Gemeinderäten besetzt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.