Minsk (AFP) In Weißrussland hat die Polizei mindestens vier weitere Journalisten festgenommen. Der Chefredakteur der Website Realt.by, Wladislaw Kulezki, sagte dem Sender Radio Free Europe/Radio Liberty am Mittwoch, er sei gemeinsam mit drei Kollegen festgenommen worden. Wie schon den drei am Vortag festgenommenen Journalistinnen werde ihnen die unerlaubte Nutzung der staatlichen Nachrichtenagentur BelTA vorgeworfen. Ein Mitarbeiter der Deutschen Welle, Pawel Bykowski, schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, seine Wohnung sei durchsucht worden.

