Frankfurt/Main (dpa) - Trotz zahlreicher Quartalsberichte und teils kräftiger Kursausschläge bei Einzelwerten hat der Dax auch am Donnerstag keine klare Richtung gefunden.

Gegen Mittag bewegte sich das wichtigste deutsche Börsenbarometer mit minus 0,07 Prozent beim Stand von 12.625,03 Punkten weiterhin kaum vom Fleck.

Der Leitindex drücke sich um eine Entscheidung, meinte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Wie festgenagelt hänge der Dax in der Mitte der Handelsspanne zwischen 12.717 und 12.535 Punkten.

Für den MDax der mittelgroßen Firmen ging es am Donnerstag zuletzt um 0,19 Prozent auf 26.845,57 Zähler hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,43 Prozent auf 2939,85 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,15 Prozent auf 3488,37 Punkte nach.

Der internationale Handelsstreit blieb im Fokus der Anleger. Auf die neuen US-Zölle für China hatte das Reich der Mitte nun Vergeltungszölle in gleicher Höhe angekündigt.

Auch wenn die USA die negativen Effekte einer fortwährenden Eskalation ebenfalls spüren dürften, seien Investoren der Ansicht, dass die US-Wirtschaft aus diesem Streit als Sieger hervorgehe, schrieb Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. Dies bringe der Wall Street Schwung, während Anleger in Asien und Europa weiter zurückhaltend agierten.

Mit der Deutschen Telekom, Merck KGaA, Thyssenkrupp und Adidas berichten am vorletzten Handelstag der Woche vier Konzerne aus der ersten deutschen Börsenliga über ihre jüngste Entwicklung. Dazu gab es eine größere Menge an Bilanzen aus den Reihen hinter dem Dax.

Die Adidas-Anteile sprangen mit einem Plus von gut siebeneinhalb Prozent an die Dax-Spitze nach besser als erwartet ausgefallenen Zahlen für das zweite Quartal. Damit fand die verhaltene Entwicklung der vergangenen Wochen ein Ende. Marktteilnehmer merkten an, dass das Gewinnziel des Sportartikel-Herstellers für das Gesamtjahr nun konservativ erscheine und die Aktie im Vergleich zu dem Wettbewerber Nike günstig bewertet sei.