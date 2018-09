Berlin (AFP) Der Direktor der Stiftung Gedenkstätte Buchenwald, Volkhard Knigge, hat sich nach einem Treffen mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner enttäuscht über das Gespräch gezeigt. Sein stärkster Eindruck sei, dass es "überhaupt gar keinen Sinn macht, mit Vertretern der AfD zu sprechen", sagte Knigge am Mittwochabend dem Deutschlandfunk. Brandner habe sich einer grundsätzlichen Klärung in Bezug auf in der AfD verbreitete geschichtsrevisionistische Positionen verweigert.

