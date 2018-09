Hamburg (AFP) In Deutschland sind viele auch ältere Menschen in den sozialen Medien aktiv. Wie eine am Donnerstag in Hamburg veröffentlichte Umfrage im Auftrag des Finanzinstituts TeamBank zeigt, nutzen 43 Prozent der 50- bis 79-Jährigen täglich soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter, YouTube oder WhatsApp. Bei den 18- bis 29-Jährigen sind es 70 Prozent und bei den 30- bis 49-Jährigen 54 Prozent.

