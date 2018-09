Karlsruhe (AFP) Das Bundesverfassungsgericht hat Vorschriften in der Alterssicherung für Landwirte für verfassungswidrig erklärt, die eine Rente an die Abgabe des Hofs koppelt. Mit der bisherigen Regelung werde faktisch in die vom Grundgesetz garantierte Eigentumsfreiheit eingegriffen, entschied das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe in einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss. Es gab damit den Verfassungsbeschwerden eines Landwirts und dessen Ehefrau statt. (Az. 1 BvR 97/14; 1 BvR 2392/14)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.