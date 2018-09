Berlin (AFP) Im Ringen um eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik hat sich der Linken-Außenpolitiker Stefan Liebich dafür ausgesprochen, "Anreize für die Aufnahme von Flüchtlingen zu bieten". Dies könnten beispielsweise besondere finanzielle "Angebote an Kommunen" sein, sagte Liebich am Donnerstag in Berlin der Nachrichtenagentur AFP. Auch im Umgang mit osteuropäischen Staaten, die eine Aufnahme von Flüchtlingen ablehnen, solle es "mehr Zuckerbrot als Peitsche" geben.

