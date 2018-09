Hamburg (AFP) Nach der Familientragödie in Hamburg, bei der ein 49-Jähriger offenbar seine Stieftochter und dann sich selbst tötete, hat die Polizei erste Erkenntnisse über das mögliche Motiv. Hintergrund könnte die Trennung der Mutter der Getöteten von dem Verdächtigen sein, wie die Ermittler in der Hansestadt am Donnerstag mitteilten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.