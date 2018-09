Berlin (AFP) Die Überlebenschancen bei einer Operation der Bauchschlagader hängen vom Operationsverfahren und von der Wahl des Krankenhauses ab. So gehen minimal-invasive Eingriffe mit einer geringeren Sterblichkeit einher als große chirurgische Operationen, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Krankenhausreport der Barmer-Krankenkasse hervorgeht. Zudem sei die Überlebensrate in zertifizierten Gefäßzentren und in Kliniken mit einer großen Zahl solcher Eingriffe höher.

