Kempten (dpa) - Ein Einbrecher soll in Lindau am Bodensee einen 76 Jahre alten Hausbesitzer, der ihn ertappt hatte, umgebracht haben. In dem Mordprozess vor dem Landgericht Kempten werden an diesem Donnerstag die Plädoyers und das Urteil erwartet.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 36-Jährigen vor, den alten Mann im März 2017 erwürgt zu haben. Ein Komplize soll das alte Bahnwärterhaus dann in Brand gesteckt haben, um das Verbrechen zu vertuschen.

Ein weiterer Mann soll mit einem Fluchtfahrzeug vor dem Grundstück gewartet haben. Dieser - ein 27-Jähriger - ist in dem Verfahren ebenfalls angeklagt, dem Fahrer wird allerdings nur versuchter schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Die beiden Angeklagten sind nach Angaben der Ermittler Mitglieder einer rumänischen Bettlergruppe.

Beide Angeklagte haben in den Vernehmungen bestritten, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Wer der dritte Tatbeteiligte war, ist bis heute unklar.