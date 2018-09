Gaza (AFP) Bei den israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen als Reaktion auf massiven Raketenbeschuss aus dem Gebiet sind nach palästinensischen Angaben eine schwangere Frau und ihre 18 Monate alte Tochter getötet worden. Die 23-Jährige und ihre Tochter seien bei einem Angriff in Dschafarawi im Zentrum des Gazastreifens getötet worden, teilte das Gesundheitsministerium in dem von der radikalislamischen Hamas beherrschten Palästinensergebiet in der Nacht zum Donnerstag mit. Der Ehemann sei verletzt worden.

