Frankfurt/Main (dpa) - Der Pilotenstreik bei Ryanair in mehreren europäischen Ländern trifft morgen rund 55 000 Passagiere - davon 42 000 allein in Deutschland. Die irische Gesellschaft hat jeden sechsten ihrer rund 2400 geplanten Europaflüge abgesagt, weil in Deutschland, Belgien, Schweden, Irland und den Niederlanden die Pilotengewerkschaften ihre Mitglieder zu 24-Stunden-Streiks aufgerufen haben. Von den rund 400 Flugabsagen betreffen 250 die in Deutschland stationierten Maschinen und Crews. Gewerkschaften und Ryanair beschuldigen sich gegenseitig, die Verhandlungen zu blockieren.

