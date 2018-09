Moskau (AFP) Nach den neuen US-Sanktionen will Moskau nach Angaben des russischen Außenministeriums Vergeltungsmaßnahmen ergreifen. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa sagte am Donnerstag in Moskau, die russische Seite werde "Vergeltungsmaßnahmen" ausarbeiten. Sie sprach von einem "neuen unfreundschaftlichen Vorgehen Washingtons" im Zusammenhang mit dem Fall des ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal. Den USA warf sie vor, "absichtlich den Weg der Konfrontation" gewählt zu haben.

