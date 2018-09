Riad (AFP) In der diplomatischen Krise zwischen Saudi-Arabien und Kanada hat Riad jegliche Vermittlung zurückgewiesen und Ottawa mit weiteren Konsequenzen gedroht. "Es gibt nichts zu vermitteln", sagte der saudiarabische Außenminister Adel al-Dschubeir am Mittwoch vor Journalisten. Kanada habe "einen großen Fehler gemacht und ein Fehler sollte korrigiert werden". Er kündigte an, sein Land erwäge "zusätzliche Maßnahmen", machte dazu aber keine näheren Angaben.

