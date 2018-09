Juba (AFP) Nach der Einigung auf eine Machtteilung zwischen den Konfliktparteien im Südsudsan hat Präsident Salva Kiir den Rebellen Straffreiheit gewährt. Wie das Staatsradio am Donnerstag berichtete, unterzeichnete Kiir ein Dekret, das eine Amnestie für seinen Rivalen Riek Machar und "andere Rebellengruppen vorsieht, die seit 2013 gegen die Regierung die Waffen erhoben haben". Demnach trat das Dekret am Mittwoch in Kraft.

