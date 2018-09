Beirut (AFP) Die syrischen Regierungstruppen haben laut Aktivisten begonnen, Stellungen der Rebellen und Dschihadisten in der nordwestlichen Provinz Idlib zu bombardieren. Artilleriegeschosse und Raketen gingen im Gebiet um Dschisr al-Schughur nieder, während die Armee zur Vorbereitung einer Offensive Truppen am Rande der letzten großen Rebellenbastion zusammenzog, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag mitteilte.

