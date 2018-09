Berlin (dpa) - Basketball-Nationalspieler Daniel Theis darf mit den Boston Celtics die neue NBA-Saison am 16. Oktober gegen die Philadelphia 76ers eröffnen. Das teilte die nordamerikanische Profiliga mit.

Am gleichen Tag spielt auch Jungstar Dennis Schröder mit seinem neuen Club Oklahoma City Thunder beim amtierenden Champion Golden State Warriors. 24 Stunden später bestreiten die Dallas Mavericks mit Dirk Nowitzki und Maximilian Kleber ihren Auftakt bei den Phoenix Suns. Ebenfalls am 17. Oktober empfangen die Houston Rockets um den Liga-MVP James Harden und das deutsche Center-Talent Isaiah Hartenstein die New Orleans Pelicans.

Superstar LeBron James wird nach seinem Wechsel zu den Los Angeles Lakers die erste Partie für seinen neuen Club am 18. Oktober bei den Portland Trail Blazers absolvieren. Bei den Lakers stehen auch die deutschen Talente Moritz Wagner und Isaac Bonga im erweiterten Kader.

Es ist der früheste Start der besten Basketball-Liga der Welt seit der Saison 1980/1981. Damals wurde schon am 10. Oktober gespielt.

NBA-Mitteilung