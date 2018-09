Washington (AFP) Im Streit um den in der Türkei inhaftierten US-Pastor Andrew Brunson ist am Mittwoch der türkische Vize-Außenminister Sedat Önal in Washington empfangen worden. Im US-Außenministerium traf er mit seinem US-Kollegen John Sullivan zusammen. Önal äußerte sich weder vor noch nach dem Treffen zum Inhalt der Gespräche. Das US-Außenministerium teilte im Anschluss lediglich mit, es sei "eine Reihe bilateraler Fragen diskutiert worden, darunter auch Pfarrer Brunson".

